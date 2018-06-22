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Этот контент был опубликован 22 июня 2018 г. 9:15 22.06.2018 - 09:15

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Лондон. 22 июня. ИНТЕРФАКС - Полиция Лондона арестовала мужчину, заявившего, что он принес бомбу на железнодорожный вокзал Чаринг-кросс, сообщает в пятницу британская полиция в Twitter.

"Мужчина на вокзале Чаринг-кросс, который заявил, что у него бомба, сейчас арестован. Мы работаем над тем, чтобы возобновить работу вокзала как можно скорее, хотели бы поблагодарить пассажиров и сотрудников вокзала за их терпение и понимание в ходе этого инцидента", - отмечается в заявлении.

В заявлении не приводится информация, было ли действительно при нем взрывное устройство.

Ранее сообщалось, что в британской столице эвакуировали и временно закрыли этот вокзал после того, как неизвестный мужчина вышел на железнодорожные пути и заявил, что у него с собой бомба.

В настоящее время поезда, следующие на север города, не останавливаются на станции.

Близлежащие территории оцеплены полицией.

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