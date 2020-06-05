Этот контент был опубликован 5 июня 2020 г. 17:48

Москва/Лондон. 5 июня. ИНТЕРФАКС - В Лондоне возобновил работу знаменитый рынок в районе Камден, привлекающий тысячи туристов до пандемии COVID-19, сообщает газета Camden New Journal.

"Магазины рынка Камден вновь начали открываться. Пока их посещают только местные жители, что вызывает беспокойство, поскольку обычно до 90% посетителей рынка - это туристы. Торговлю придется адаптировать", - пишет издание.

Как отмечает газета, владельцы магазинов получили возможность не платить арендную плату во время блокировки из-за коронавируса. Эта мера поддержки действует и сейчас.

"Пока посетителей совсем мало. Примерно через месяц мы поймем, вернутся ли туристы. Если к июлю ситуация не улучшится, это станет проблемой для всех", - цитирует издание одного из продавцов.

Рынок Камден появился в 1970-х годах и был популярным местом для шопинга в выходные у жителей Лондона. С годами рынок стал одной из самых посещаемых туристических достопримечательностей в Великобритании. Там можно найти одежду и обувь, товары из кожи, сувениры и безделушки. На улицах продают еду и устраивают шоу.

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