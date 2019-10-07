Этот контент был опубликован 7 октября 2019 г. 16:24

Лондон. 7 октября. ИНТЕРФАКС - Лондонская полиция задержала 135 человек в ходе протестов активистов, пытающихся привлечь внимание властей к экологическим проблемам, сообщает в понедельник газета The Daily Telegraph.

Активисты перекрыли движение на двух мостах, связывающих берега реки Темзы в центре Лондона: Вестминстерском и расположенном неподалеку Ламбетском.

Протестующие заблокировали дороги, ведущие к Трафальгарской площади, набережную Виктории, на которой, в частности, расположена штаб-квартира министерства обороны Великобритании и улицу Уайтхолл, где расположены многие британские правительственные здания.

Протестующие обещали, что они постараются минимизировать последствия акции для рядовых лондонцев, однако в Скотланд-Ярде протесты уже назвали беспрецедентными, и пообещали задерживать всех, кто нарушает закон.

Акции группы Extinction Rebellion (англ.: "Восстание против вымирания") нацелены на то, чтобы создать неудобства для политиков и привлечь их внимание к проблемам изменения климата.

Extinction Rebellion выступает с тремя основными требованиями. Они призывают правительство объявить чрезвычайное положение в сфере экологии и климата, остановить утрату биоразнообразия и снизить до нуля выбросы парниковых газов к 2025 году, а также создать ассамблею из граждан, которые будут бороться с проблемами экологии.

Акции Extinction Rebellion уже проходили в Лондоне в апреле, тогда протестующие также перекрывали дороги. Теперь акцию, которая началась 7 октября, планируется проводить в течение двух недель. Акции были заявлены в 60 городах, в частности, в Вене, Берлине, Праге, Афинах, Дублине, Амстердаме, Мадриде, Риме, Рио-де-Жанейро, Токио, Стамбуле и Сиднее.

1мм эф

Neuer Inhalt Horizontal Line

Teaser Instagram Присоединяйтесь к нам в Инстаграме!