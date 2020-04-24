Этот контент был опубликован 24 апреля 2020 г. 16:47

Лондон. 24 апреля. ИНТЕРФАКС - Лондон и Брюссель смогли достичь лишь умеренного прогресса в ходе переговоров о будущих отношениях после Brexit, сообщают британские СМИ со ссылкой на заявление представителя британского правительства.

"Ограниченный прогресс достигнут в том, чтобы устранить расхождения между нами и ЕС", - говорится в заявлении пресс-секретаря британского правительства.

В то же время, в Лондоне заверили, что прошедший раунд переговоров был конструктивным. В Лондоне отметили "многообещающее взаимодействие" с ЕС по ключевым вопросам соглашения о свободной торговле, в том числе в рамках торговли товарами и услугами, а также по темам энергетики, транспорта и мирного использования ядерной энергии.

В Лондоне выразили сожаление, что некоторые пункты предложения ЕС по торговле товарами не соответствует тому, о чем ЕС договаривался прежде с другими странами.

Также власти Великобритании указали на принципиальные разногласия с ЕС по ряду вопросов, но надеются, что в дальнейшем стороны смогут найти решение.

"Великобритания привержена соглашению, в основе которого будут лежать договоренности о свободной торговле. Мы ждем конструктивных переговоров в ходе следующего раунда, который начнется 11 мая, и надеемся найти сбалансированное решение, которое отразит политические реалии обеих сторон", - говорится в заявлении.

Ранее в пятницу главный переговорщик от ЕС Мишель Барнье заявил, что британская сторона на переговорах о будущих отношениях с Евросоюзом заявила о нежелании продлевать переходный период Brexit после 31 декабря 2020 года.

Также Барнье заявил, что "Соединенное Королевство не захотело серьезно отнестись к обязательствам по ряду фундаментальных разделов", указанных в совместной политической декларации, текст которой был "по каждому слову, строчка за строчкой тщательно обсужден Борисом Джонсоном и его командой и к тому же одобрен Палатой общин".

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон неоднократно заявлял, что он не намерен продлевать переговоры по дальнейшим отношениям ЕС и Великобритании. Такой позиции британское правительство придерживается и в условиях коронавируса.

Переходный период наступил для Великобритании 31 января 2020 года, он продлится до 31 декабря 2020 года. Этот период необходим, чтобы ЕС и Великобритания могли спокойно провести переговоры и согласовали свои будущие отношения.

Основной вопрос, который предстоит согласовать Великобритании и Евросоюзу - новое торговое соглашение.

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