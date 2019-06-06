Этот контент был опубликован 6 июня 2019 г. 17:25

(повтор с уточнением в третьем абзаце)

Лондон. 6 июня. ИНТЕРФАКС - Представитель британского премьер-министра Терезы Мэй заявила, что отношения Великобритании и России могут улучшиться только в том случае, если Россия изменит свое поведение.

"В Великобритании заявили, что Россия должна изменить свое поведение прежде, чем можно будет улучшить отношения", - пишет агентство Bloomberg.

При этом, по данным агентства, в Лондоне отметили, что приписываемое британской стороне отравление людей в Солсбери с использованием нервно-паралитического вещества было "подлой атакой".

Ранее в четверг президент России Владимир Путин заявил, что России и Великобритании нужно перевернуть страницу отношений, связанную со шпионажем и покушениями.

Кроме того, Путин выразил надежду, что будет сделан выбор в сторону развития отношений и сотрудничества, а также на то, что в Великобритании не будут искусственно раздуваться антироссийские настроения.

В марте 2018 года в Солсбери против экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери было применено нервнопаралитическое вещество военного назначения. Власти Великобритании обвинили Россию в причастности к покушению. В Москве отрицают связь инцидента в Солсбери с российскими спецслужбами.

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