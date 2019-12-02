Этот контент был опубликован 2 декабря 2019 г. 19:01

Лондон. 2 декабря. ИНТЕРФАКС - Премьер-министр Британии Борис Джонсон, лидер оппозиции Джереми Корбин и мэр Лондона Садик Хан почтили в понедельник память жертв нападения на лондонском мосту, произошедшего на прошлой неделе, пишет газета The Guardian.

"Мы пришли сегодня, чтобы вспомнить, почтить и оплакать невинные жизни, потерянные в результате чудовищной террористической атаки в пятницу. Лучший способ победить эту ненависть - это не набрасываться друг на друга, а обращать внимание на тех ценностях, которые нас объединяют", - сказал он после минуты молчания.

Церемония в память о погибших состоялась в лондонском районе Сити, неподалеку от места атаки.

Также минуту молчания провели в Кембриджском университете, учащимися которого были жертвы нападения. Одной из погибших было 23 года, другому - 25 лет.

Ранее сообщалось, что мужчина нанес ножевые ранения пятерым прохожим на Лондонском мосту в Великобритании. Двое скончались на месте, остальные были госпитализированы. Преступник был застрелен полицейскими.

Полиция Великобритании установила личность подозреваемого в нападении на Лондонском мосту, ранее он уже имел судимость за преступления, связанные с терроризмом. По данным полиции, это 28-летний Усман Хан, проживавший в районе Стаффордшира.

В 2012 году его приговорили к тюремному заключению после того, как стало известно, что он совместно с еще восьмью террористами планировал взорвать здание Лондонской фондовой биржи. Уже в 2018 году Усман Хан вышел на свободу под расписку.

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