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Этот контент был опубликован 30 мая 2018 г. 17:00 30.05.2018 - 17:00

Лондон. 30 мая. ИНТЕРФАКС - Великобритания считает неприемлемым решение Сирии о признании независимости Абхазии и Южной Осетии, сообщает в среду МИД Великобритании.

"Совершенно неприемлемо, что режим Асада признал так называемую "независимость" отколовшихся территорий Грузии - Абхазии и Южной Осетии", - заявил госминистр по делам Европы и Америки Алан Дункан.

Он также заявил, что "российская военная интервенция в Грузии в 2008 году и последующее признание отколовшихся территорий Южной Осетии и Абхазии как так называемых "независимых государств" были неприемлемым нарушением суверенных прав Грузии".

Накануне Абхазия и Южная Осетия объявили о взаимном признании и установлении дипломатических отношений с Сирией на уровне посольств. После этого Грузия объявила о начале проведения процедур по разрыву дипотношений с Сирией.

ЕС и США осудили признание Сирией независимости Абхазии и Южной Осетии. Министерство иностранных дел Грузии во вторник заявило, что начало необходимые процедуры по разрыву дипломатических отношений с Сирийской Арабской Республикой.

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