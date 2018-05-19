Автором данного контента является третья сторона. Мы не можем гарантировать наличия опций для пользователей с ограниченными возможностями.

Этот контент был опубликован 19 мая 2018 г. 13:09 19.05.2018 - 13:09

Лондон. 19 мая. ИНТЕРФАКС - Церемония бракосочетания принца Гарри Уэльского и американской актрисы Меган Маркл началась в часовне святого Георгия Виндзорского замка, сообщает в субботу британская газета "Телеграф".

М.Маркл в длинном белом платье, слегка открывающем плечи, и фате, прибыла к часовне вместе со своей матерью Дорией Рэгланд.

В настоящее время проходит обряд венчания, который проводит архиепископ Кентерберийский Джастин Уэлби.

О помолвке принца Уэльского Гарри с американской моделью и актрисой М.Маркл стало известно в ноябре прошлого года.

Принц Гарри - младший сын принца Уэльского Чарльза и его первой жены Дианы. Он является шестым в очереди наследования престола Соединенного королевства.

Тэ об

Neuer Inhalt Horizontal Line