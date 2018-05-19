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Этот контент был опубликован 19 мая 2018 г. 13:26 19.05.2018 - 13:26

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Лондон. 19 мая. ИНТЕРФАКС - Церемония бракосочетания принца Гарри Уэльского и американской актрисы Меган Маркл началась в часовне святого Георгия Виндзорского замка, сообщает в субботу британская телерадиокорпорация "Би-би-си".

М.Маркл в длинном белом платье от Givenchy, слегка открывающем плечи, и фате, прибыла к часовне вместе со своей матерью Дорией Рэгланд.

В "Твиттере" королевской семьи сообщается, что дизайнером платья М.Маркл стала британский дизайнер Клэр Уэйт Келлер.

В настоящее время проходит обряд венчания, который проводит архиепископ Кентерберийский Джастин Уэлби. В соответствии с традицией, архиепископ задал вопрос каждому из будущих супругов, согласны ли они вступить в брак, после чего благословил союз.

В скором времени принц Гарри и его избранница обменяются клятвами и затем наденут друг другу кольца, после чего новоиспеченные супруги проедут по городу в течение 25 минут в открытом ландо Ascot.

О помолвке принца Уэльского Гарри с американской моделью и актрисой М.Маркл стало известно в ноябре прошлого года.

Принц Гарри - младший сын принца Уэльского Чарльза и его первой жены Дианы. Он является шестым в очереди наследования престола Соединенного королевства.

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