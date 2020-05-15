Этот контент был опубликован 15 мая 2020 г. 14:04

Лондон. 15 мая. ИНТЕРФАКС - Лондон и Брюссель пока не добились практически никакого прогресса в достижении соглашения по вопросам отношений между Великобританией и ЕС после Brexit, заявил в пятницу главный переговорщик британской стороны Дэвид Фрост.

"Я сожалею, что мы добились лишь очень малого прогресса по соглашению по наиболее значительным вопросам для нас", - приводит телеканал Sky News слова Фроста после завершения очередного раунда переговоров.

Третья серия переговоров между Лондоном и Брюсселем завершилась в пятницу, она проходила в формате видеоконференции всю неделю.

Если Великобритания не договорится с ЕС по соглашению о свободной торговле к Новому году, когда завершится переходный период после Brexit, она будет торговать с ЕС по условиям ВТО, что, как ожидают эксперты, нанесет стране серьезный экономический ущерб.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон неоднократно заявлял, что он не намерен продлять переговоры по дальнейшим отношениям ЕС и Великобритании. Такой позиции британское правительство придерживается и в условиях коронавируса: на прошлой неделе пресс-секретарь британского премьера заявил, что правительство не будет просить продлить переходный период и отвергнет любые предложения об этом со стороны ЕС.

Переходный период наступил для Великобритании 31 января 2020 года, он продлится до 31 декабря 2020 года. Этот период необходим, чтобы ЕС и Великобритания могли спокойно провести переговоры и согласовали свои будущие отношения. Основной вопрос, который предстоит согласовать Великобритании и Евросоюзу - новое торговое соглашение.

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