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Этот контент был опубликован 21 июня 2018 г. 1:54 21.06.2018 - 01:54

Лондон. 21 июня. ИНТЕРФАКС - В Великобритании встревожены возможностью встречи в июле президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа, особенно, если эта встреча произойдет до саммита НАТО, сообщает газета The Times со ссылкой на высокопоставленный источник в британском правительстве.

"Неясно, состоится эта встреча (В.Путина и Д.Трампа - ИФ) до или после саммита НАТО и визита (Д.Трампа - ИФ) в Великобританию. Очевидно, что для нас было бы предпочтительнее, если бы она состоялась после", - сказал высокопоставленный источник в британском правительстве, слова которого приводит издание.

Издание отмечает, что, по сообщениям его высокопоставленных источников в британском правительстве, американские чиновники хотят, чтобы встреча президентов России и США состоялась либо до саммита НАТО в Брюсселе в июле, либо после поездки Д.Трампа в Великобританию, которая должна состояться сразу после саммита.

"Наиболее вероятным местом встречи (В.Путина и Д.Трампа) станет Вена, поскольку там расположена штаб-квартира ОБСЕ, членами которой являются США и Россия", - отмечает издание.

Обеспокоенность Лондона вызвана тем, что там полагают: встреча может негативно повлиять на приверженность Д.Трампа общим целям НАТО, пишет The Times.

гс

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