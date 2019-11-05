Этот контент был опубликован 5 ноября 2019 г. 19:28

Лондон. 5 ноября. ИНТЕРФАКС - Премьер-министр Британии Борис Джонсон в настоящее время слишком занят делами, касающимися выхода страны из ЕС, чтобы заниматься изучением доклада о предполагаемом вмешательстве России в британскую политику, пишет Independent со ссылкой на замминистра иностранных дел Кристофера Пинчера.

По его словам, "нет ничего необычного в том, что изучение докладов комитета по разведке и безопасности парламента занимает некоторое время, в среднем это шесть недель", а Джонсон в настоящее время занят тем, что пытается "добиться хорошего соглашения для Британии при выходе из Европейского союза".

Он указал на то, что только от премьер-министра зависит решение, когда будет опубликован этот доклад. Доклад был отправлен на финальное подтверждение на Даунинг-стрит почти три недели назад.

В понедельник власти Великобритании должны были опубликовать доклад, посвященный теме "российского вмешательства" в британскую политику, в частности, в референдум по Brexit. Публикацию отложили до того момента, пока в Великобритании пройдут выборы, запланированные на 12 декабря.

Доклад объемом в 50 страниц стал результатом 18-месячного расследования комитетов по разведке и безопасности британского парламента.

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