Этот контент был опубликован 1 октября 2019 г. 16:35

Лондон. 1 октября. ИНТЕРФАКС - Лондон осуждает подавление акций протеста в Гонконге и, в частности, применение боевых патронов, сообщают западные СМИ со ссылкой на заявление главы МИД Великобритании Доминика Рааба.

"Пока что нет оправдания насилию (против протестующих - ИФ), а использование боевых патронов является непропорциональным и только рискует обострить ситуацию", - говорится в заявлении.

Ранее во вторник ЕС также призвал стороны противостояния в Гонконге к диалогу.

Массовые выступления в Гонконге с протестами против предложений о поправках к закону, которые позволили бы властям высылать подозреваемых в совершении преступлений на материковую часть Китая, начались в июне. Позднее они переросли в беспорядки и погромы.

После объявления администрации о том, что рассмотрение изменений в закон отложены, протестующие выдвинули новые требования. В частности, они добиваются рассмотрения дел о чрезмерно жестких действиях полиции в ходе столкновений с демонстрантами, а также отставки Кэрри Лэм с поста главы администрации.

1ви аю

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