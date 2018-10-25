Автором данного контента является третья сторона. Мы не можем гарантировать наличия опций для пользователей с ограниченными возможностями.

Этот контент был опубликован 25 октября 2018 г. 18:35 25.10.2018 - 18:35

Лондон. 25 октября. ИНТЕРФАКС - Полиция Лондона задержала 56-летнего Алэна Робера, известного как "французский человек-паук", после того как он без страховки и снаряжения забрался на крышу 46-этажного здания в финансовом районе города, передает в четверг британский телеканал "Скай-ньюс".

В сообщении отмечается, что на то, чтобы забраться на 230-метровое здание, мужчине потребовалось около часа.

"Это было среднее восхождение, не простое, но и не умопомрачительное", - привел телеканал слова экстремала.

По данным полиции, стражи правопорядка задержали А.Робера за "причинение неудобств общественности".

"Скай-ньюс" отметил, что пока "французский человек-паук" забирался на небоскреб, на улице, на которой расположено здание, собралась толпа зевак.

А.Робер специализируется именно на восхождениях без страховки на небоскребы по всему миру.

Прозвище "Человек-паук" он получил за покорение таких строений, как Эйфелева башня, Сиднейский оперный театр, небоскреб Бурдж-Халифа в Дубае и башня Петронас в столице Малайзии Куала-Лумпуре.

1ла ар

Neuer Inhalt Horizontal Line

swissinfo.ch Тизер