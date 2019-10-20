Этот контент был опубликован 20 октября 2019 г. 12:11

Лондон. 20 октября. ИНТЕРФАКС - Великобритания покинет Европейский союз 31 октября 2019 года, как это было запланировано, цитирует канал Sky News в воскресенье британского министра Майкла Гоува, который отвечает за подготовку к возможному Brexit без соглашения.

"Да, это наша твердая позиция", - заявил он, отвечая на вопрос, произойдет ли Brexit 31 октября.

"У нас есть возможности и средства это сделать", -добавил Гоув.

В субботу британский парламент обязал премьера Бориса Джонсона попросить ЕС об отсрочке. На следующей неделе, как ожидается, палата общин рассмотрит соглашение, подготовленное британским правительством и Брюсселем, об условиях выхода Великобритании из ЕС.

Наблюдатели отмечают, что у Джонсона есть шансы на то, чтобы этот документ получил одобрение депутатов: часть проголосовавших за отсрочку Brexit сделали это не потому, что им не нравится подготовленное Джонсоном соглашение, а лишь чтобы удостовериться, что их страна не выйдет из ЕС вообще без соглашения. Ратификация соглашения откроет путь Великобритании к выходу из ЕС. Британские СМИ полагают, что технически все еще можно завершить этот процесс, как и планирует Джонсон, до 31 октября 2019 года.

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