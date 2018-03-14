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Лондон. 14 марта. ИНТЕРФАКС - Британские власти попросили СБ ООН провести экстренное заседание для обсуждения дела об отравлении в Солсбери экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери, передает в среду Би-Би-Си со ссылкой на МИД Великобритании.

Пока не уточняется, когда может состояться такое заседание.

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