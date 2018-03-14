В Лондоне просят обсудить в СБ ООН дело об отравлении Скрипаля
Внешний контент
Автором данного контента является третья сторона. Мы не можем гарантировать наличия опций для пользователей с ограниченными возможностями.
Лондон. 14 марта. ИНТЕРФАКС - Британские власти попросили СБ ООН провести экстренное заседание для обсуждения дела об отравлении в Солсбери экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери, передает в среду Би-Би-Си со ссылкой на МИД Великобритании.
Пока не уточняется, когда может состояться такое заседание.
во
Интерфакс