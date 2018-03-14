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Этот контент был опубликован 14 марта 2018 г. 12:52 14.03.2018 - 12:52

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Лондон. 14 марта. ИНТЕРФАКС - Британские власти попросили СБ ООН провести экстренное заседание для обсуждения дела об отравлении в Солсбери экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери, сообщает в среду МИД Великобритании в "Твиттере".

"Великобритания призвала к (проведению - ИФ) экстренной встречи Совета Безопасности ООН, чтобы сообщить членам Совбеза информацию о ходе расследования нападения с нервно-паралитическим веществом в Солсбери", - говорится в сообщении.

Пока не уточняется, когда может состояться такое заседание.

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