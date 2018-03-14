В Лондоне просят обсудить "дело Скрипаля" на экстренном заседании в СБ ООН
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Лондон. 14 марта. ИНТЕРФАКС - Британские власти попросили СБ ООН провести экстренное заседание для обсуждения дела об отравлении в Солсбери экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери, сообщает в среду МИД Великобритании в "Твиттере".
"Великобритания призвала к (проведению - ИФ) экстренной встречи Совета Безопасности ООН, чтобы сообщить членам Совбеза информацию о ходе расследования нападения с нервно-паралитическим веществом в Солсбери", - говорится в сообщении.
Пока не уточняется, когда может состояться такое заседание.
эф во
Интерфакс