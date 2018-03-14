Автором данного контента является третья сторона. Мы не можем гарантировать наличия опций для пользователей с ограниченными возможностями.

Этот контент был опубликован 14 марта 2018 г. 13:13 14.03.2018 - 13:13

*** Заседание может состояться позже в среду

(дополненная версия, добавлены данные о времени проведения заседания)

Лондон. 14 марта. ИНТЕРФАКС - Британские власти попросили СБ ООН провести экстренное заседание для обсуждения дела об отравлении в Солсбери экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери, сообщает в среду МИД Великобритании в "Твиттере".

"Великобритания призвала к (проведению - ИФ) экстренной встречи Совета Безопасности ООН, чтобы сообщить членам Совбеза информацию о ходе расследования нападения с нервно-паралитическим веществом в Солсбери", - говорится в сообщении.

При этом телеканал "Скай-ньюс" отмечает, заседание СБ ООН по этой теме должно состояться позже в среду. Не уточняется, пройдет ли оно в открытом или закрытом режиме.

во

Neuer Inhalt Horizontal Line