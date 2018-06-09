В Лондоне проходят празднования официального дня рождения королевы
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Лондон. 9 июня. ИНТЕРФАКС - В Лондоне проходит традиционный парад в честь дня рождения королевы Елизаветы, сообщают в субботу британские СМИ.
На мероприятии присутствует сама Елизавета II, она прибыла туда без своего супруга принца Филиппа. В 2017 году 96-летний монарх решил больше не принимать участия в публичных мероприятиях.
Также на парад прибыли принц Гарри и герцогиня Сассекская Меган, которые поженились в середине мая.
Герцогиня Кембриджская Кейт, супруга принца Уильяма, и герцогиня Корнкольская Камилла, супруга принца Чарльза, прибыли вместе на одном экипаже. Их мужья прибыли на мероприятие верхом.
В параде принимают участие более 1 тыс. военных.
Как отмечают СМИ, в параде впервые принял участие военный, которому позволили надеть тюрбан, а не традиционную медвежью шапку королевской гвардии. Исключение сделали для 22-летнего сикха, родом из Пенджаба, который поступил на службу в британской армии в 2016 году.
В ходе парада из-за жары упал в обморок один из конных всадников, его передали медикам.
Елизавета II празднует два дня рождения: один настоящий - 21 апреля, а другой - официальный, обычно во вторую субботу июня.
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Интерфакс