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Этот контент был опубликован 9 июня 2018 г. 14:11 09.06.2018 - 14:11

Лондон. 9 июня. ИНТЕРФАКС - В Лондоне проходит традиционный парад в честь дня рождения королевы Елизаветы, сообщают в субботу британские СМИ.

На мероприятии присутствует сама Елизавета II, она прибыла туда без своего супруга принца Филиппа. В 2017 году 96-летний монарх решил больше не принимать участия в публичных мероприятиях.

Также на парад прибыли принц Гарри и герцогиня Сассекская Меган, которые поженились в середине мая.

Герцогиня Кембриджская Кейт, супруга принца Уильяма, и герцогиня Корнкольская Камилла, супруга принца Чарльза, прибыли вместе на одном экипаже. Их мужья прибыли на мероприятие верхом.

В параде принимают участие более 1 тыс. военных.

Как отмечают СМИ, в параде впервые принял участие военный, которому позволили надеть тюрбан, а не традиционную медвежью шапку королевской гвардии. Исключение сделали для 22-летнего сикха, родом из Пенджаба, который поступил на службу в британской армии в 2016 году.

В ходе парада из-за жары упал в обморок один из конных всадников, его передали медикам.

Елизавета II празднует два дня рождения: один настоящий - 21 апреля, а другой - официальный, обычно во вторую субботу июня.

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