Этот контент был опубликован 7 сентября 2019 г. 13:43

Брюссель. 7 сентября. ИНТЕРФАКС - Британские власти не считают продуктивным шагом начало реализации Тегераном мер, предусмотренных 3-м этапом сокращения обязательств по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД), сообщают в субботу западные СМИ со ссылкой на заявление МИД Великобритании.

"Этот третий этап отказа от обязательств по ядерной сделке вызывает особенное разочарование - в то самое время, как мы (Великобритания - ИФ) и наши европейские и международные партнеры работаем на деэскалацией напряженности в отношении Ирана", - говорится в заявлении.

Ранее в субботу представитель Организации по атомной энергии Ирана Бехруз Камалванди озвучил ряд шагов в рамках 3-го этапа сокращения Ираном своих обязательств по СВПД. Исполнение этих мер началось еще накануне 6 сентября.

После этого шеф Пентагона Марк Эспер заявил, что не удивлен подобным развитием событий.

"Нет сюрприза в том, что иранцы собираются добиваться того, чего они всегда намеревались сделать", - отмечал он.

В свою очередь министр обороны Франции Флоранс Парли призвала Иран соблюдать условия СВПД. Она отметила, что Париж "продолжит, используя все наши (Франции - ИФ) дипломатические усилия", добиваться цели соблюдения Тегераном СВПД.

СВПД был принят Ираном и "шестеркой" международных посредников (пять постоянных членов СБ ООН и Германия) 14 июля 2015 года в Вене после 10 лет переговоров. Сделка призвана гарантировать исключительно мирный характер иранской ядерной программы в обмен на снятие с Тегерана всех международных и односторонних санкций.

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