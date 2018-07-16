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Этот контент был опубликован 16 июля 2018 г. 9:36 16.07.2018 - 09:36

Вашингтон. 16 июля. ИНТЕРФАКС - ГРУ, скорее всего, ответственно за отравление экс-полковника этой разведслужбы Сергея Скрипаля в Великобритании, пишет газета "Нью-Йорк таймс" со ссылкой на британские и американские источники.

Газета обращает внимание, что речь идет о "той же российской службе военной разведки, которую сейчас обвиняют во вмешательстве в 2016 году в президентские выборы" в США.

"Британские следователи полагают, что атака 4 марта на бывшего разведчика Сергея Скрипаля и его дочь Юлию, вероятнее всего, была совершена действующими или бывшими агентами службы, известной как ГРУ, которых отправили в его (С.Скрипаля - ИФ) дом на юге Англии", - пишет "Нью-Йорк таймс" со ссылкой на двух действующих британских и американских должностных лиц и одного бывшего американского чиновника, знакомых с ходом расследования.

Один из источников рассказал газете, что британские следователи приближаются к тому, чтобы определить лиц, которые, по их мнению, совершили операцию по отравлению Скрипалей. В то же время, отмечает газета, "следователи не исключают возможную причастность другой российской разведывательной службы или ее частного подразделения".

Газета отмечает, что с первых дней расследования по "делу Скрипалей" ГРУ было под подозрением.

Публикация в газете появилась незадолго до саммита президента США Дональда Трампа и президента России Владимира Путина, запланированного на понедельник. Газета также напоминает, что в пятницу Минюст США объявил о выдвижении обвинений в отношении 12 сотрудников ГРУ.

Д.Трамп, как пишет издание, на протяжении нескольких месяцев "озлобленно обесценивал" расследование спецпрокурора США Роберта Мюллера по предполагаемому вмешательству РФ в американские выборы.

О том, что власти США предъявили обвинения 12 предполагаемым сотрудникам российских разведслужб, заявил в пятницу заместитель генпрокурора США Род Розенстайн. По его словам, речь идет о сотрудниках ГРУ.

Обвинения были выдвинуты в рамках расследования Р.Мюллера по возможным связям команды Д.Трампа с Россией.

Подозреваемых обвиняют во взломе компьютерных сетей Национального комитета Демократической партии США, Комитета по выборам в конгресс Демократической партии США, предвыборного штаба бывшего кандидата в президенты США Хиллари Клинтон, а также в публикации украденных в результате взлома электронных писем в интернете.

Как сообщалось, по версии британской полиции, в марте в Солсбери были целенаправленно отправлены экс-сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь. Врачам удалось спасти им жизнь. Британская сторона обвиняет в произошедшем Россию. В Москве эти обвинения отвергают.

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