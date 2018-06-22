Автором данного контента является третья сторона. Мы не можем гарантировать наличия опций для пользователей с ограниченными возможностями.

Этот контент был опубликован 22 июня 2018 г. 8:55 22.06.2018 - 08:55

Лондон. 22 июня. ИНТЕРФАКС - В Лондоне эвакуировали и временно закрыли железнодорожный вокзал Чаринг-кросс после того, как неизвестный мужчина заявил, что у него с собой бомба, сообщает в пятницу "Дейли телеграф".

"В настоящее время мы разбираемся с инцидентом на вокзале Чаринг-кросс после сообщений, что на путях находится мужчина, заявляющий о наличии у него бомбы", - говорится в сообщении британской транспортной полиции.

В заявлении Скотланд-Ярда отмечается, что вокзал был эвакуирован в качестве меры предосторожности, в настоящее время вход в него закрыт.

"Поезда, идущие на север города, не останавливаются на станции", - подчеркивается в нем.

Близлежащие территории оцеплены полицией.

1эф гк

Neuer Inhalt Horizontal Line