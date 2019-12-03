Этот контент был опубликован 3 декабря 2019 г. 4:10

*** Россия - в повестке дня натовской встречи на высшем уровне

Брюссель/Лондон. 3 декабря. ИНТЕРФАКС - Главы государств и правительств стран Североатлантического альянса соберутся во вторник в Лондоне, чтобы отметить семидесятилетие организации и обсудить планы на будущее, сообщил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

"НАТО продолжает оставаться основой мира и стабильности в евроатлантическом регионе. И сегодня Европа и Северная Америка делают больше вместе, чем за десятилетия", - объявил генсек альянса, знакомя журналистов с программой натовской встречи в верхах.

"Мы повысили боеготовность наших сил, и впервые в нашей истории у нас есть боеспособные войска на востоке нашего альянса. Мы боремся с международным терроризмом, в том числе с помощью учебных миссий в Ираке и Афганистане. И мы модернизируем наш альянс, чтобы справляться с вызовами будущего", - продолжил Столтенберг.

Заседание Североатлантического совета на высшем уровне состоится в среду, 4 декабря.

А 3 декабря, "на полях" саммита, Столтенберг выступит на конференции "Обязательства НАТО: инновации в альянсе".

Вечером во вторник лидеры натовских стран примут участие в приеме от имени королевы Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии.

На следующий день они соберутся, чтобы, как отметил глава альянса, принять решения по таким вопросам, как дальнейшее улучшение боеготовности сил НАТО, признание космического пространства в качестве оперативной области, обновление плана действий по борьбе с терроризмом и более справедливое распределение финансового бремени при инвестициях в оборону.

Столтенберг сообщил, что отношения с Россией станут одной из тем саммита НАТО. "Мы также обсудим Россию и будущее режима контроля над вооружениями", - сказал он.

"Наш двусторонний подход - оборона и диалог - остается в силе", - подтвердил глава альянса.

Генсек НАТО заявил, что союзники по Североатлантическому альянсу видят стратегический вызов со стороны России, а не непосредственную угрозу.

"Мы не видим сейчас никакой непосредственной угрозы от России в отношении какого-либо из союзников по НАТО, - объяснил Столтенберг. - Но то, что мы видим, это стратегический вызов. Мы видим Россию, которая много инвестирует в новые военные возможности, включая ядерные".

Генсек НАТО вновь обвинил Россию в агрессивных действиях против ее соседей - Украины и Грузии. Он отметил, что "силы России есть в Молдавии".

Вину за разрушение Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) Столтенберг также возложил на Россию. По его словам, союзники по НАТО уделят значительное внимание теме последствий прекращения действия ДРСМД.

"Мы договорились, что наш ответ на нарушение Россией ДРСМД будет лежать в сфере обороны, будет взвешенным и согласованным. И это будет важным элементом нашей работы в предстоящие месяцы", - сказал генсек.

Значительное внимание на саммите будет уделено наращиванию военных расходов стран альянса. Глава организации указал на пятый подряд год последовательного увеличения расходов на оборону европейских членов НАТО и Канады.

"В 2019 году бюджет вырос на 4,6% в реальном выражении. К концу следующего года европейские члены НАТО и Канада инвестируют свыше 100 млрд долларов с 2016 года. Фактически эта цифра сейчас составляет 130 млрд", - сообщил Столтенберг.

"Когда лидеры стран НАТО встречались в прошлом году в Брюсселе, они решили развивать национальные планы. Сегодня они представили свои доработанные планы, и мы видим результаты. Основываясь на этих планах, могу объявить, что совокупное увеличение расходов (европейских государств-членов и Канады - ИФ) на оборону к концу 2014 года составит 400 млрд долларов. Это огромное достижение. И это укрепляет НАТО", - заявил генсек Североатлантического альянса.

Штаб-квартира НАТО распространила статистические данные, согласно которым военные расходы альянса в целом за 2019 год составили 1 трлн 39 млрд 628 млн долларов. На США из них приходятся 730 млрд 149 млн долларов. На страны Европы и Канаду - 309 млрд 479 млн.

Столтенберг также отметил, что космическая сфера играет решающую роль для успеха операций и миссий Североатлантического альянса. "НАТО продолжает модернизироваться во всех областях. Лидеры признают пространство нашей пятой операционной областью наряду с землей, морем, воздухом и киберпространством", - объявил он.

Глава альянса указал, что лидеры стран организации обсудят борьбу с терроризмом, в частности, миссии НАТО в Афганистане и Ираке, "которые продолжают играть ключевую роль в том, чтобы не допустить возрождения "Исламского государства" (запрещенная в РФ террористическая группировка - ИФ) и других террористических группировок".

При этом генсек альянса добавил, что НАТО приветствует переговоры о мирном урегулировании в Афганистане и считает, что члены движения "Талибан" (запрещено в РФ) должны пойти на компромисс для достижения соглашения.

Кроме того, на саммите будет обсуждаться тема Китая. "Союзники должны принимать во внимание значительное усовершенствование Китая в военной сфере. Он нарастил свое присутствие от Арктики до Балкан, а также в киберпространстве", - отметил Столтенберг.

Подводя итог 70-летней деятельности НАТО, генсек организации, в частности, заявил: "Сегодня НАТО защищает почти 1 млрд человек. Мы продолжаем бороться с международным терроризмом. И мы едины против агрессивных действий России. (...) Держась вместе, Северная Америка и Европа представляют половину экономической мощи мира и половину военной мощи мира".

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