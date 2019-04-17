Этот контент был опубликован 17 апреля 2019 г. 16:00

Лондон. 17 апреля. ИНТЕРФАКС - Экологические активисты группы Extinction Rebellion в третий день подряд вышли на улицы британской столицы, сообщает в среду британский телеканал Sky News.

По данным телеканала, в ходе протестов в среду полиция уже задержала двух человек. Мэр Лондона Садик Хан напомнил демонстрантам о недопустимости нарушения общественного порядка.

"Очень важно, чтобы протестующие сотрудничали с полицией и другими органами, чтобы протесты проходили мирно и в соответствии с законом", - сказал С.Хан в интервью Sky News.

В свою очередь, газета The Guardian сообщает, что в метро Лондона временно отключен Wi-Fi: таким образом, власти пытаются помешать активистам координировать свои действия.

В настоящий момент протестующие собрались в четырех местах: возле станции метро Оксфорд серкус, у моста Ватерлоо, в районе Мраморной арки, а также на Парламентской площади.

Во вторник полиция Лондона задержала 113 участников акции, призванной обратить внимание на проблемы экологии.

В понедельник активисты, призывавшие снизить до нуля выбросы углекислого газа к 2025 году, заблокировали несколько крупных транспортных узлов в Лондоне.

Группа Extinction Rebellion, организовавшая протесты, планирует продолжать блокировать движение в Лондоне до 29 апреля 2019 года.

1тэ во

Neuer Inhalt Horizontal Line

Teaser Instagram Присоединяйтесь к нам в Инстаграме!