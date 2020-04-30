Этот контент был опубликован 30 апреля 2020 г. 15:01

Вашингтон. 30 апреля. ИНТЕРФАКС - Власти города Лос-Анджелес предложили местным жителям бесплатную проверку на коронавирус COVID-19.

"Я объявляю, что Лос-Анджелес стал первый крупным городом в Америке, который предлагает всем жителям бесплатное тестирование на COVID-19", - написал мэр города Эрик Гарсетти в своем "твиттере".

Он отметил, что провериться смогут даже те горожане, у кого нет никаких симптомов. Записаться для сдачи анализа можно онлайн.

Гарсетти накануне сообщил, что в Лос-Анджелесе за сутки выявили 1,5 тыс. новых случаев заболевания. Общее число заболевших за время пандемии в городе составляет 23,4 тыс., более тысячи человек скончалось.

США в целом остаются лидером среди других стран по числу зарегистрированных случаев заболевания коронавирусам и по количеству летальных исходов. С начала вспышки в США впоследствии заражения COVID-19 скончалось более 60 тыс. человек.

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