Этот контент был опубликован 7 ноября 2019 г. 18:14

Берлин. 7 ноября. ИНТЕРФАКС - Международное агентство по атомной энергии намерено разобраться в ситуации, произошедшей с его инспектором в Иране, оно считает ее неприемлемой, сообщает в четверг агентство.

"МАГАТЭ продолжит консультироваться с Ираном с целью прояснения ситуации", - говорится в сообщении агентства в твиттере.

Также представитель МАГАТЭ сообщил, что и.о. генерального директора МАГАТЭ Корнел Ферута оповестил совет управляющих МАГАТЭ о том, что Иран препятствовал выезду инспектора из страны.

"Не позволять инспектору покинуть страну, в особенности, когда ему отдало такое распоряжение МАГАТЭ, неприемлемо, такого происходить не должно", - сообщает пресс-служба МАГАТЭ со ссылкой на Феруту.

В МАГАТЭ подчеркнули, что не согласны с тем, как характеризует ситуацию с инспектором Иран.

Ранее СМИ сообщили, что на прошлой неделе инспектора МАГАТЭ не пустили на завод по обогащению урана в Нетензе. По утверждению иранской стороны, женщину не пропустили на завод из-за того, что во время того, как она проходила контроль, сработали датчики, определяющие взрывчатые вещества.

Ряд СМИ сообщил, что власти Ирана на некоторое время задержали инспектора, однако Иран это отрицает.

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