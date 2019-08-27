Этот контент был опубликован 27 августа 2019 г. 17:18

Мадрид. 27 августа. ИНТЕРФАКС - Проливные дожди в Мадрид привели к подтоплению улиц и ряда станций метро, сообщают местные СМИ.

Град и сильные ливни обрушились на столичный регион в ночь на вторник. Местные жители разместили в соцсетях видеозаписи, на которых видно, как потоки воды сносят автомобили. Дороги затоплены, скопились длинные пробки.

Утром во вторник сразу несколько станций на пяти линиях мадридского метро были закрыты, в тоннелях подземки скопилась вода.

Сильные дожди также повлияли на авиасообщение. Международный аэропорт Мадрида Барахас был вынужден отложить ряд рейсов. Еще несколько самолетов, следовавших в испанскую столицу из Лондона, Турина, Болоньи и Дохи, были перенаправлены для посадки в другие аэропорты.

Экстренные службы Мадрида получили более 1 тыс. вызовов. Жители жаловались на поваленные деревья, затопление гаражей и первых этажей жилых домов.

Во власти стихии оказался не только Мадрид, но и расположенные поблизости города - Арганда-дель-Рей, Вальдеморо, Пинто и Ривас.

Ожидается, что в ближайшее время ситуация в столичном регионе нормализуется.

Однако местные метеорологические службы объявили о повышенной опасности сильных дождей и штормового ветра на востоке страны и на Балеарских островах.

1вл во

Neuer Inhalt Horizontal Line

Teaser Instagram Присоединяйтесь к нам в Инстаграме!