Этот контент был опубликован 8 мая 2020 г. 18:07

Мадрид. 8 мая. ИНТЕРФАКС - Председатель правительства автономного сообщества Мадрид Исабель Диас Аюсо заявила в пятницу, что столица Испании готова к дальнейшему ослаблению ограничений, введенных ранее из-за коронавируса, сообщает Associated Press.

"Чтобы больше не появлялись зараженные, надо, чтобы вообще не было никакого движения, но это привело бы к крушению экономики", - сказала она в интервью испанским СМИ.

В Мадриде от коронавируса скончались 8,5 тыс. человек из 26 тыс. умерших по всей стране. Это самый пострадавший регион Испании от коронавируса.

Однако, по словам второго зампреда правительства Пабло Иглесиаса, Мадриду придется еще подождать ослабления ограничений. Он также обвинил Диас Аюсо в том, что она пытается заработать политическое влияние благодаря подобным заявлениям, не учитывая, что на кону - человеческие жизни.

В пятницу Испания сообщила о 229 умерших пациентах с COVID-19 за последние сутки, выявлено более 1 тыс. новых случаев заражения в стране.

Ранее сообщалось, что автономные сообщества Испании приступили к передаче в министерство здравоохранения страны предложений по постепенному ослаблению чрезвычайных мер, введенных для сдерживания распространения коронавируса COVID-19.

Речь идет о переходе с так называемой нулевой фазы к первой в соответствии с планом, предложенным в конце апреля испанским правительством. В рамках первой фазы, переход к которой можно будет начать со следующего понедельника, при соблюдении строгих мер безопасности начнут открываться мелкие торговые точки, спортзалы, гостиницы, при этом речь идет лишь о номерах, но не о местах скопления людей - холлах, барах и ресторанах. Будет разрешено ограниченное посещение храмов. Возобновится работа агропромышленных и рыболовных хозяйств, станет возможным перемещение внутри провинций.

Однако, окончательное решение о переходе из одной фазы в другую зависит от позиции властей конкретного автономного сообщества. Так, в Каталонии, где сохраняется сложная эпидемиологическая ситуация, решено отложить ослабление, в то время как Мадрид, регион которого также признан одним из самых эпидемиологически неблагоприятных в стране, согласен на переход к первой фазе.

О планах полностью перейти к первой фазе заявили власти 11 автономных сообществ, а в Кантабрии запросили еще и несколько большего ослабления норм, предусмотренных первой фазой. В автономных городах Сеута и Мелилья, которые расположены на северном побережье Африки, согласны на частичное ослабление карантинных мер, но при том, что связь с основной территорией Испании останется блокированной.

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