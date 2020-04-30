Этот контент был опубликован 30 апреля 2020 г. 8:09

Пекин. 30 апреля. ИНТЕРФАКС - В мае текущего года Китай планирует осуществить 448 международных авиарейсов, то есть, по 101 рейсу в неделю. Речь идет о том, чтобы принимать по 14 рейсов в день из 43 городов 35 стран мира, сообщил журналистам официальный представитель Управления гражданской авиации (УГАК) Китая.

Как предполагается, 66 рейсов будут осуществлены с Южной Кореей, 42 рейса - с Северной Америкой, 96 рейсов - с Европой.

Чиновник напомнил, что из-за коронавируса авиасообщение Китая с другими странами мира было серьезно нарушено. После 29 марта в Китай прибывало не более 20 международных авиарейсов в день, ежедневный пассажиропоток составлял от 2 тыс. до 3 тыс. человек.

С 29 апреля международные перевозки с Китаем возобновили 17 китайских и 25 иностранных авиакомпаний, Китай принимает рейсы из Японии, Южной Кореи, Северной Америки, Канады, Великобритании - всего из 39 стран мира.

1гк др

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