В Мазари-Шарифе на севере Афганистана прогремел взрыв, один человек погиб, трое получили ранения - СМИ
Кабул. 4 января. ИНТЕРФАКС - Взрывное устройство сработало в субботу утром в одном из районов города Мазари-Шариф, столицы афганской провинции Балх, в результате взрыва один человек погиб, еще три человека получили ранения, сообщают местные СМИ со ссылкой на данные полиции.
Подробности инцидента не приводятся.
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