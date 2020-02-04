Гонконг. 4 февраля. ИНТЕРФАКС - В Макао, одной из мировых игорных столиц, на две недели закроют все казино из-за опасений, связанных с коронавирусом, сообщает во вторник китайское телевидение.
Такие меры предпринимают после того, как у одного из работников казино обнаружили коронавирус, отмечает Nikkei Asian Review со ссылкой на власти Макао.
В общей сложности, Макао зафиксировано восемь случаев заболевания новым типом коронавируса.
Всего на территории Китая врачи установили более 20 тыс. случаев коронавируса. От этого заболевания в стране скончались 426 человек. 632 человека выздоровели.
Более 50% экономической деятельности в Макао связано с азартными играми. В этой сфере работает значительная часть населения этого специального административного района КНР.
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