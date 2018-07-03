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Этот контент был опубликован 3 июля 2018 г. 12:31 03.07.2018 - 12:31

Гонконг. 3 июля. ИНТЕРФАКС - Сотрудники антикоррупционного ведомства задержали бывшего премьер-министра Малайзии Наджиба Разака, сообщает во вторник агентство "Ассошиэйтед пресс" (АП).

По данным АП, Н.Разака во вторник забрали из его дома и отвезли в малазийскую антикоррупционную комиссию. Согласно информации следователей правительственной следственной комиссии, 4 июля бывшему премьеру будут предъявлены обвинения.

По данным агентства "Блумберг", судебное заседание пройдет в Куала-Лумпуре.

Задержание Н.Разака, как рассказали агентству АП малазийские следователи, связано с расследованием о переводе $10,6 млн на его банковский счет через бывшее подразделение 1MDB - SRC International.

Крупный скандал вокруг малазийского государственного инвестиционного фонда 1MDB, созданного при участии Н.Разака, разразился в 2015 году, когда газета "Уолл-стрит Джорнэл" написала о возможном переводе порядка $700 млн на личные банковские счета экс-премьера.

Расследования, связанные с 1MDB ведутся как минимум в 10 странах, так в частности, свое расследование ведет Минюст США.

В общей сложности, через 1MDB были расхищены порядка $4,5 млрд.

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