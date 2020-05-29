Этот контент был опубликован 29 мая 2020 г. 8:37

Гонконг. 29 мая. ИНТЕРФАКС - Президент Филиппин Родриго Дутерте объявил, что на следующей неделе в столице страны будут ослаблены ограничительные меры, введенные в середине марта для борьбы с распространением коронавируса, сообщают азиатские СМИ.

С понедельника возобновит работу большинство предприятий, частично начнет курсировать общественный транспорт.

Школы, рестораны и туристические достопримечательности останутся закрытыми.

Отмечается, что действующие ограничения в Маниле из-за коронавируса считаются одними из самых продолжительных в мире.

На Филиппинах за время пандемии зарегистрировано более 15 тыс. случаев заболевания, 921 человек скончался.

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