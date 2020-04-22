Этот контент был опубликован 22 апреля 2020 г. 6:03

Пекин. 22 апреля. ИНТЕРФАКС - Почти на 70% увеличился объем авиаперевозок в Китае в марте текущего года по сравнению с февралем, сообщил журналистам на брифинге представитель Управления гражданской авиации КНР.

В марте ежедневный пассажиропоток достиг, в среднем, 450 тыс. человек, отметил чиновник.

Он сообщил, что до вспышки эпидемии самолеты гражданской авиации страны ежедневно перевозили около 2 млн. пассажиров в день и выполняли 173 тыс. рейсов. Однако с 23 января эти показатели стали резко сокращаться и упали до самого низкого уровня 13 февраля, когда суточные перевозки пассажиров составили всего 132,9 тыс. и 3 тыс. 931 рейс в день что соответственно меньше на 93,2% и 77,2%, чем до начала эпидемии.

Восстановление перевозок началось в конце февраля. С 15 по 21 апреля среднесуточный пассажиропоток гражданской авиации восстановился до 53,09 тыс. пассажиров, что на 15,8% больше, чем в марте, и составил около 30,5% показателя того же периода прошлого года. Количество ежедневных рейсов достигло 6 тыс. 993, увеличившись на 7% по сравнению с мартом.

1гк бм

Neuer Inhalt Horizontal Line

Teaser Instagram Присоединяйтесь к нам в Инстаграме!