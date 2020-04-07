Этот контент был опубликован 7 апреля 2020 г. 3:51

Пекин. 7 апреля. ИНТЕРФАКС - За сутки в материковой части КНР впервые с января не зафиксировано смертельных исходов заболевания, вызываемого коронавирусом, сообщил Госкомздрав КНР на своем официальном сайте.

В стране за сутки зарегистрировано 32 новых случая заражения COVID-19, все - у людей, прибывших из-за рубежа, говорится в сообщении.

С декабря прошлого года от коронавируса в стране скончался 3 331 человек, зарегистрировано 81 740 случаев заболевания, из них 983 - ввезенный из-за границы.

За минувший понедельник было выявлено 30 случаев бессимптомного протекания вызываемого коронавирусом заболевания, девять из них - "импортированы". Всего в настоящее время под наблюдением медиков находятся 1 033 бессимптомных больных, в 275 случаях они выявлены у прибывших из-за границы.

На материковой части страны в настоящее время в медучреждениях проходят курс лечения 1 242 человека, состояние 211 больных оценивается как тяжелое.

В то же время, более 77 000 человек выздоровели и покинули медучреждения.

На китайских территориях вне материковой части страны с декабря прошлого года зарегистрирован 1 331 случаев заболевания: в Гонконге - 914 (при четырех случаях смертельного исхода), в Макао - 44, на Тайване - 373 (пять случаев смерти).

На состоявшемся накануне под председательством премьера Госсовета НР Ли Кэцяна заседании штаба по борьбе с коронавирусом было подчеркнута необходимость усиления контроля над въезжающими в Китай через сухопутные границы.

"В настоящее время за рубежом наблюдается вызывной характер распространения инфекции, нарастает риск проникновения инфицированных в страну через сухопутные границы. В последние дни прибывших в страну через сухопутные границы превышает число инфицированных прибывших авиационным транспортом", - отмечалось на заседании.

Как сообщалось, у прибывших в апреле в город Суйфэньхэ северо-восточной китайской провинции Хэйлунцзян из Москвы 20-ти граждан КНР выявлен коронавирус.

Все инфицированные прибыли во Владивосток из Москвы рейсами авиакомпании "Аэрофлот" 27, 29, 31 марта и 2 апреля, откуда проследовали до границы автомобилями.

1гк бм

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