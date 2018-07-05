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Этот контент был опубликован 5 июля 2018 г. 11:11 05.07.2018 - 11:11

*** Пострадавшие никак не связаны со Скрипалями

*** Замглавы британского МВД призвал РФ рассказать, как было совершено покушение на Скрипаля

(расширенная версия, добавлены высказывания замглавы МВД)

Лондон. 5 июля. ИНТЕРФАКС - Замминистра МВД Великобритании Бен Уоллес заявил, что он не считает инцидент с парой из Эймсбери целенаправленным покушением, сообщает в четверг телеканал "Скай Ньюз".

"Рабочая линия расследования - это то, что эти люди (пара, пострадавшая в результате инцидента - ИФ) не были связаны со Скрипалями. Это не было покушением. Это, я думаю, отравление "Новичком", - заявил Б.Уоллес.

В то же время, он подчеркнул, что Великобритания все еще считает, что Россия причастна к отравлению Сергея и Юлии Скрипаль, и призвал Россию пояснить, "как они это сделали". "У них все еще есть шанс все исправить. Они могут сказать нам, что было запланировано и как они это сделали", - сказал замминистра.

В интервью "Би-би-си радио 4" Б.Уоллес заявил, что он ждет "телефонного звонка от российского государства" для подобного обсуждения дела об отравлении С.Скрипаля.

Также Б.Уоллес заявил, что чувствует злость по отношению к России из-за "дерзкой и безрассудной атаки", произошедшей в Солсбери в марте.

"Это была дерзкая и безрассудная атака в сердце очень мирной части Великобритании. Это часть той злости, что я ощущаю по отношению к российскому государству. Они решили использовать очень, очень токсичное, очень опасное оружие", - отметил Б.Уоллес.

30 июня в городе Эймсбери два человека были обнаружены в бессознательном состоянии в результате воздействия на них неизвестного вещества. Пострадавшие - 45-летний Чарли Роули и 44-летняя Дон Стерджес - в критическом состоянии были доставлены в больницу города Солсбери.

Позднее полиция сообщила, что пара получила отравление в результате воздействия на них отравляющего вещества "Новичок", от которого, по утверждению Лондона, ранее в Солсбери пострадали бывший российский разведчик Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Ответственность британские власти возложили на Россию.

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