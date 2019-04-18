Этот контент был опубликован 18 апреля 2019 г. 19:08

Дубай. 18 апреля. ИНТЕРФАКС - В МВД правительства национального согласия (ПНС) Ливии обвинили Францию в поддержке наступающего на Триполи командующего Ливийской национальной армией Халифы Хафтара и заявило о прекращении сотрудничества с Парижем.

"Любые отношения с французской стороной в рамках двусторонних соглашений о безопасности приостанавливаются", - цитируют западные СМИ заявление ливийского МВД, опубликованного в четверг.

В настоящее время в Ливии сохраняется двоевластие: на востоке страны, в городе Тобрук, находится парламент, а на западе, в столице Триполи, базируется сформированное при поддержке ООН и признанное международным сообществом правительство национального согласия под руководством премьера Файеза Сараджа.

"Восточные" власти страны действуют независимо от Триполи, опираясь на Ливийскую национальную армию во главе с маршалом Х.Хафтаром.

4 апреля Х.Хафтар объявил о начале наступления на Триполи. Приказ о начале "Операции Триполи" прозвучал в обращении к военнослужащим. Бои ведутся в пригородах ливийской столицы.

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