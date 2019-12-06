Этот контент был опубликован 6 декабря 2019 г. 8:25

*** Преступники должны быть привлечены к уголовной ответственности - глава МВД

Париж. 6 декабря. ИНТЕРФАКС - Сотрудники различных подразделений французской полиции получили десятки анонимных писем с угрозами в адрес их семей, сообщил в пятницу телеканал RTL со ссылкой на главу МВД Франции Кристофа Кастанера.

"Факты, о которых сообщает полиция, чрезвычайно серьезны. Все должно быть сделано для того, чтобы установить лиц, виновных в совершении этой подлости. Я никогда не приму того, что те, кто защищает нас, даже в своих домах находятся под угрозой. Эти действия должны быть осуждены всеми", - написал Кастанер в своем Твиттере.

"Око за око, вы причиняете боль протестующим, мы отомстим вашим семьям", - говорится в анонимных письмах.

По данным телеканала, что полицейские обеспокоены и "чувствуют угрозу".

"Есть небольшие группы людей, которые выискивают информацию о наших личностях, о наших адресах. Это ненормально. Понимаете, мы служим нашей стране и чувствуем угрозу", - сообщили сотрудники полиции.

Отмечается, что полиция начала расследование по делу о получении угроз.

Накануне в ходе протестов в Париже вспыхнули столкновения между участниками протестов и полицией. Сообщается о задержании примерно ста человек.

По сообщению газеты "Фигаро", поступили данные, согласно которым участники беспорядков даже обстреляли полицейских из миномета. Официального подтверждения этой информации не поступало. Со своей стороны, французские полицейские применяли против демонстрантов слезоточивый газ.

В соцсетях распространяются видеозаписи с улиц Парижа, заполненных участниками акции протеста, которые забрасывали стражей порядка различными предметами.

В четверг во Франции началась масштабная забастовка профсоюзов, представляющих сотрудников транспортной, а также, например, образовательной сферы. Французы вышли на улицы городов в знак протеста против запланированной правительством Франции пенсионной реформой. Реформа, в частности, призвана упразднить специальных категорий для представителей ряда профессий, позволяющих им раньше выходить на пенсию или получать повышенные выплаты.

Из-за забастовки общественный транспорт во Франции практически прекратил работу. Только 10% высокоскоростных поездов продолжают движение. Кроме того, из-за нехватки персонала приостановлена работа одной из главных достопримечательностей страны - Эйфелевой башни.

1ви ар

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