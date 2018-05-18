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Этот контент был опубликован 18 мая 2018 г. 9:32 18.05.2018 - 09:32

Париж. 18 мая. ИНТЕРФАКС - Министр внутренних дел Франции Жерар Колон в пятницу сообщил, что французским спецслужбам удалось предотвратить новый теракт на территории страны, который намеревались осуществить двое молодых людей египетского происхождения.

"Речь идет о двух молодых людях египетского происхождения, которые готовились совершить теракт либо при помощи взрывчатого вещества, либо при помощи очень сильного яда - рицина", - сказал Ж.Колон в эфире телеканала БФМ-ТВ.

"У них были обнаружены пособия по изготовлению ядовитых веществ на основе рицина, мужчины были братьями", - добавил он.

По информации телеканала "Франс-2", оба мужчины были задержаны в ходе операции в Париже. Одним из поводов для их задержания стала их переписка в одном из мессенджеров.

На прошлой неделе во французской столице произошел очередной теракт. 12 мая родившийся в Чечне гражданин Франции Хамзат Азимов напал на людей в районе Оперы Гарнье. Он убил одного человека и ранил еще четырех. Затем молодой человек был ликвидирован прибывшими к месту происшествия сотрудниками полиции.

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