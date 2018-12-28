В международной коалиции против ИГ не видят признаков присутствия сирийской армии в Манбидже

Этот контент был опубликован 28 декабря 2018 г. 18:26

Стамбул. 28 декабря. ИНТЕРФАКС - В возглавляемой США международной коалиции по борьбе против террористической группировки ИГ (запрещена в РФ) заявили в пятницу, что не получали данных о присутствии сирийских правительственных сил в городе Манбидж.

"Информация об изменениях в том, что касается военного присутствия в сирийском городе Манбидж неверна. Не поступало данных, которые бы ее подтверждали", - отмечает коалиция в Twitter.

О ситуации в районе этого города на севере Сирии поступают противоречивые данные. Сначала сирийские государственные СМИ объявили, что военные вошли в Манбидж по приглашению курдов. Однако позже агентство Associated Press сообщило со ссылкой на курдского чиновника Ильхама Ахмеда, что правительственные войска подошли к городу, но еще не вошли в него.

Курды опасаются, что армия Турции начнет против них операцию в Манбидже. Поэтому они рассчитывают на поддержку правительственных войск.

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