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Этот контент был опубликован 14 марта 2018 г. 11:48 14.03.2018 - 11:48

Брюссель. 14 марта. ИНТЕРФАКС - Глобализация предусматривает мировой порядок, основанный на общих правилах, торговые отношения являются хорошим примером такого порядка, заявил заместитель председателя Еврокомиссии Юрки Катайнен.

"Когда строится глобализация, надо, чтобы она опиралась на мировой порядок, основанный на правилах, а не на праве более сильного. Торговые соглашения - хороший пример такого мирового порядка, основанного на правилах", - сказал зампред ЕК в среду, выступая в Европарламенте в Страсбурге в дебатах о новых американских импортных пошлинах на сталь и алюминий.

Он отметил, что инцидент с американскими пошлинами стал напоминанием всем об этом. "Либо мы хотим коммерческих соглашений, которые приносят прибыль торговле и усиливают этот мировой порядок, основанный на правилах, либо мы оказываемся в ситуации, когда в ущерб всем царят произвол и случайность", - сказал Ю.Катайнен.

По его словам, учитывая, что никто не хочет торговых войн, надо пытаться улучшить условия для торговли между сторонами.

Ю.Катайнен считает, что у Еврокомиссии есть хорошие отношения в Конгрессе США. "Республиканцы и демократы разделяют точку зрения на мировой порядок и торговлю, основанные на правилах", - убежден зампред ЕК.

Он высказал мнение, что в ситуации с американскими пошлинами надо учитывать это успешное сотрудничество. По его оценке, "это не конфликт как таковой между Европой и Соединенными Штатами". Поэтому Еврокомиссия будет пытаться решать проблему через диалог, избегая мер, сокращающих рабочие места.

ри ЯЧ

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