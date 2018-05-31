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Этот контент был опубликован 31 мая 2018 г. 14:55 31.05.2018 - 14:55

*** Генсек организации: "Это недопустимо - лгать журналистам по всему миру и вводить в заблуждение миллионы граждан"

Брюссель. 31 мая. ИНТЕРФАКС - Международная федерация журналистов считает "недопустимой и неприемлемой" инсценировку убийства журналиста Аркадия Бабченко, говорится в заявлении организации, обнародованном в четверг.

"Аркадий Бабченко жив и может продолжать заниматься профессиональной деятельностью в качестве искреннего и прямого журналиста. Однако украинские власти, распространяя ложные сведения о его убийстве, серьезно подорвали доверие к (такой - ИФ) информации, и их информационная деятельность рискует быть расцененной как пропагандистская операция", - приводятся в заявлении слова президента федерации Филиппа Лерута.

Он подчеркнул, что федерация требует обеспечивать прозрачность информации, и напомнил, что украинские власти так и не смогли определить виновников убийства в 2016 году журналиста Павла Шеремета.

"Это недопустимо - лгать журналистам по всему миру и вводить в заблуждение миллионы граждан, которые в самом деле были ошарашены так называемым убийством", - приводит заявление слова генсека федерации Энтони Белланжера.

Накануне перебравшийся на Украину оппозиционный российский журналист А.Бабченко, о гибели которого от пулевых ранений в спину украинские власти объявили во вторник, сообщил на пресс-конференции в Киеве, что был привлечен к спецоперации по предотвращению терактов на территории Украины за месяц до его мнимого убийства.

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