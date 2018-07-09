Внешний контент

Автором данного контента является третья сторона. Мы не можем гарантировать наличия опций для пользователей с ограниченными возможностями.

Мадрид. 9 июля. ИНТЕРФАКС - Власти Мехико ведут поиски похищенного контейнера с иридием, сообщает в понедельник "Ассошиэйтед пресс" (АП).

Контейнер был похищен из автомобиля компании, занимающейся проверкой строительных объектов с применением радиации.

Отмечается, что вещество в контейнере крайне опасно и может нанести непоправимый вред здоровью, если будет храниться вне надлежащих условий.

Агентство уточняет, что это не первый случай похищения радиоактивного вещества в Мексике за последние годы.

1бф эф пч

Neuer Inhalt

Horizontal Line

swissinfo.ch

Тизер

swissinfo.ch in russian

subscription form

Подпишитесь на наш бюллетень новостей и получайте регулярно на свой электронный адрес самые интересные статьи нашего сайта

Подпишитесь на наш бюллетень новостей и получайте регулярно на свой электронный адрес самые интересные статьи нашего сайта










Интерфакс