В Мексике неизвестные похитили контейнер с радиоактивным веществом
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Мадрид. 9 июля. ИНТЕРФАКС - Власти Мехико ведут поиски похищенного контейнера с иридием, сообщает в понедельник "Ассошиэйтед пресс" (АП).
Контейнер был похищен из автомобиля компании, занимающейся проверкой строительных объектов с применением радиации.
Отмечается, что вещество в контейнере крайне опасно и может нанести непоправимый вред здоровью, если будет храниться вне надлежащих условий.
Агентство уточняет, что это не первый случай похищения радиоактивного вещества в Мексике за последние годы.
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Интерфакс