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Этот контент был опубликован 9 июля 2018 г. 21:00 09.07.2018 - 21:00

Мадрид. 9 июля. ИНТЕРФАКС - Власти Мехико ведут поиски похищенного контейнера с иридием, сообщает в понедельник "Ассошиэйтед пресс" (АП).

Контейнер был похищен из автомобиля компании, занимающейся проверкой строительных объектов с применением радиации.

Отмечается, что вещество в контейнере крайне опасно и может нанести непоправимый вред здоровью, если будет храниться вне надлежащих условий.

Агентство уточняет, что это не первый случай похищения радиоактивного вещества в Мексике за последние годы.

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