В меню рабочего ланча делегаций на саммите США и КНДР включены креветки и говяжьи ребра
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Сингапур. 12 июня. ИНТЕРФАКС - Делегации США и КНДР в ходе рабочего ланча угостят "коктейлем" из креветок с авокадо в качестве холодной закуски, салатом из зеленых манго с медом и осьминогом, сообщают СМИ с места события.
На горячее будут поданы говяжьи ребрышки с картофелем и приготовленными на пару брокколи, обжаренный рис с овощами "по-янчжоуски" к свинина в кисло-сладком соусе, соус на основе красного вина.
На десерт - канапе с черным шоколадом, ванильное мороженое.
В ланче примут участие все члены делегаций.
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Интерфакс