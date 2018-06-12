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Этот контент был опубликован 12 июня 2018 г. 5:54 12.06.2018 - 05:54

Сингапур. 12 июня. ИНТЕРФАКС - Делегации США и КНДР в ходе рабочего ланча угостят "коктейлем" из креветок с авокадо в качестве холодной закуски, салатом из зеленых манго с медом и осьминогом, сообщают СМИ с места события.

На горячее будут поданы говяжьи ребрышки с картофелем и приготовленными на пару брокколи, обжаренный рис с овощами "по-янчжоуски" к свинина в кисло-сладком соусе, соус на основе красного вина.

На десерт - канапе с черным шоколадом, ванильное мороженое.

В ланче примут участие все члены делегаций.

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