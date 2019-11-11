Этот контент был опубликован 11 ноября 2019 г. 23:10

Вашингтон. 12 ноября. ИНТЕРФАКС - Мексика положительно ответила на запрос подавшего в отставку с поста президента Боливии Эво Моралеса о предоставлении ему убежища, сообщает во вторник агентство Associated Press.

Ранее глава МИД Мексики Марсело Эбрард сообщил, что его страна готова предоставить убежище Эво Моралесу.

"В соответствии с традицией предоставления убежища и невмешательства Мексика приняла 20 видных деятелей исполнительной и законодательной власти Боливии на территории посольства в Ла-Пасе. Если будет решено, мы также предоставим убежище и Эво Моралесу", - написал глава МИД Мексики Марсело Эбрард в своем Твиттере.

Ранее стало известно, что в парламент Боливии поступило официальное письменное прошение Моралеса об отставке.

После получения прошения об отставке второй заместитель председателя сената (верхней палаты парламента) Боливии Жанин Аньес, к которой после отставок всего высшего руководства страны, перешла вся полнота власти, может созвать чрезвычайную сессию и юридически оформить отставку президента.

Затем ее обязанностью станет объявление внеочередных президентских и парламентских выборов.

Эво Моралес объявил об отставке в воскресенье спустя 19 дней протестов и политического кризиса, начавшихся в стране после президентских выборов, на которых были зафиксированы и подтверждены факты мошенничества.

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