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Кабул. 8 июня. ИНТЕРФАКС - В провинции Герат неизвестные лица в пятницу ворвались в соборную мечеть и открыли огонь по молящимся прихожанам из стрелкового оружия, сообщил журналистам начальник пресс-центра полиции региона Абдулахад Вализода.

По его словам, нападение на прихожан произошло в местечке Калаи-Махмуд уезда Шиндант, есть убитые и раненные, число жертв нападения уточняется.

Между тем, местные СМИ со ссылкой на очевидцев утверждают, что среди погибших глава одного из племен.

ав

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Интерфакс