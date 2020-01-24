Этот контент был опубликован 24 января 2020 г. 12:10

Берлин. 24 января. ИНТЕРФАКС - Болгария с большой долей вероятности объявит персона нон-грата двух дипломатов РФ и вышлет их из страны в связи с подозрениями в шпионаже, сообщает в пятницу болгарское агентство "Фокус" со ссылкой заявление главы МИД Болгарии Екатерины Захариевой.

"Мы получили письма из прокуратуры, в которых есть информация о подозрениях. Мы примем меры, которые должны предпринять, и с наибольшей долей вероятности объявим их персонами "нон грата", - заявила Захариева.

"В течение сегодняшнего дня будет вызван посол России", - добавила она.

Агентство Bloomberg ранее в пятницу заявило, что болгарская прокуратура выявила двух дипломатов из РФ, занимавшихся, по данным Софии, шпионажем. При этом болгарские судебные власти пояснили, что у обоих есть дипломатическая неприкосновенность, и поэтому предъявить им обвинения нельзя.

Один из дипломатов, по версии следователей, с 2017 года занимался сбором данных о выборах в Болгарии. Второй с 2018 года собирал информацию, связанную с энергетикой.

Bloomberg отмечает, что один из фигурантов дела - первый секретарь в консульском отделе РФ в Софии, а второй работает в торговом представительстве. Их фамилии власти Болгарии не называют.

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