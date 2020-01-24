Этот контент был опубликован 24 января 2020 г. 12:05

Берлин. 24 января. ИНТЕРФАКС - Болгария с большой долей вероятности объявит персонами нон-грата двух дипломатов РФ и вышлет их из страны в связи с подозрениями в шпионаже, сообщает в пятницу болгарское агентство "Фокус" со ссылкой заявление главы МИД Болгарии Екатерины Захариевой.

"Мы получили письма из прокуратуры, в которых есть информация о подозрениях. Мы примем меры, которые должны предпринять, и с наибольшей долей вероятности объявим их персонами "нон грата", - заявила Захариева.

"В течение сегодняшнего дня будет вызван посол России", - добавила она.

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