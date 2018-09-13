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Этот контент был опубликован 13 сентября 2018 г. 14:01 13.09.2018 - 14:01

Лондон. 13 сентября. ИНТЕРФАКС - В британском МИД заявили, что опубликованное в четверг интервью россиян Александра Петрова и Руслана Боширова, которых Лондон подозревает в причастности к отравлению в Солсбери, представляет собой ложь и искажения, сообщают британские СМИ.

"Мы неоднократно просили Россию отчитаться за то, что произошло в Солсбери. Сегодня, как мы и видели и ранее, они ответили запутыванием и ложью", - говорится в сообщении МИД Британии.

В британском МИД подчеркнули, что полиция идентифицировала двух мужчин в качестве "основных подозреваемых" в связи с атакой в Солсбери.

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