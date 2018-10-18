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Этот контент был опубликован 18 октября 2018 г. 18:05 18.10.2018 - 18:05

Лондон. 18 октября. ИНТЕРФАКС - В Лондоне опечалены сообщениями о гибели людей в результате нападения на колледж в Керчи, сообщили в четверг в британском МИД.

"Мы крайне опечалены нападением на политехнический колледж в Крыму, в результате которого есть множество жертв и пострадавших, причем многие из них - дети", - отмечается в заявлении внешнеполитического ведомства.

В документе указывается, что "Великобритания выражает искренние соболезнования семьям и друзьям тем, кто погиб и желает быстрого выздоровления пострадавшим".

Учащийся колледжа Владислав Росляков 17 октября устроил взрыв и открыл стрельбу из ружья в политехническом колледже в Керчи, после чего совершил суицид.

Жертвами трагедии стал 21 человек, включая стрелка. Ранены более 40 человек.

Первоначально было заведено уголовное дело по статье "теракт", но позже его переквалифицировали на статью "убийство".

В Крыму объявлен трехдневный траур.

1во бп

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